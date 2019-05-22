Четвертая часть популярного симулятора The Sims вышла почти 5 лет назад. За это время игра получила немало различных дополнений, а уже сейчас Electronic Arts бесплатно раздает игру The Sims 4 всем желающим.

Отметим, за эти 5 лет компания Electronic Arts решила "прикрыть" студию Maxis, которая ответственна за разработку популярного симулятора, оставив небольшой коллектив разработчиков для поддержки The Sims. Учитывая это, геймерам уже не стоит ждать пятой части симулятора.

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Детали акции? Чтобы забрать свою копию игры, достаточно перейти по этой ссылке и нажать кнопку "Получить бесплатно". Речь идет о "ванильной" версии The Sims 4, тематические приложения для которой придется покупать отдельно. Акция продлится до 28 мая.

Что известно об игре? The Sims 4 вышла 2 сентября 2014 года и получила сдержанные отзывы критиков, отметивших, что игру сложно назвать шагом вперед по сравнению с третьей частью.

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