Electronic Arts может представить новую игру Dragon Age: детали

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Скриншот из игры Dragon Age
Скриншот из игры Dragon Age / Origin

Генеральный менеджер компании BioWare Кейси Хадсон намекнул, что в ближайшее время его команда представит новый проект, который связан с вселенной Dragon Age. Вероятно, новую игру представят уже в следующем месяце на премии The Game Awards 2018.

Об этом сообщает DSOGaming.

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Хадсон опубликовал пост с новой информацией в официальном блоге студии.


Если вы следите за этим блогом, или за мной и Марком Дарреном в Twitter, то наверняка знаете, что мы работаем над секретным проектом по Dragon Age. Это крайне важная для нас франшиза, и мы рады продолжить ее наследство. Ждите больше информации в следующем месяце (хотя я не скажу вам, где),
– написал разработчик из BioWare.

Говоря о следующем месяце, Кейси, скорее всего, имел в виду премию The Game Awards 2018, которая начнется 7 декабря в 3:30 по киевскому времени. Основания для анонса новой части знаменитой серии у фанатов есть, поскольку ранее в сети об этом появлялось немало информации, однако не исключено, что BioWare покажет нам ответвление Dragon Age для мобильных платформ.

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Теги: Техно Игры
Источник: Техно
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