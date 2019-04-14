Electronic Arts объявила о большой распродаже игр в Origin: интересные предложения

Компания Electronic Arts решила не отставать от других цифровых дистрибьюторов и объявила о старте весенней распродажи в Origin. Среди тайтлов, которые продают со скидкой: Battlefield V, The Sims 4 и Dragon Age: Inquisition.

Как сообщает 4PDA, Origin не может похвастаться столь же впечатляющим числом игр, как, например, PS Store, но экономные пользователи все равно найдут чем поживиться.

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Выбор в случае с EA очевиден: первой на ум приходит Battlefield V (около 630 гривен), которая, к слову, не так давно обзавелась собственной "Королевской битвой".

Стать обладателем Star Wars Battlefront II можно всего за 125 гривен, а купить The Sims 4 – за около 315 гривен. Кроме того, со скидкой можно получить FIFA 19 (около 420 гривен), TitanFall 2 (около 210 гривен).



В Origin стартовала весенняя распродажа игр

Однако и на этом предложения Electronic Arts не заканчиваются, так что любопытным геймерам стоит самим заглянуть в раздел скидок и внимательно изучить все варианты. Весенняя распродажа в Origin продлится до 25 апреля.

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