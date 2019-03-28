Electronic Arts сокращает штат и закрывает два подразделения: причины

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Эндрю Уилсон
Эндрю Уилсон / Getty Images

Генеральный директор компании Electronic Arts Эндрю Уилсон опубликовал официальное письмо, в котором рассказал об оптимизации численности персонала. По его мнению, для того, чтобы компания могла успешно существовать ей нужно постоянно меняться и развиваться.

Сколько людей уволят и которые офисы закроют? Как сообщает Overclockers, сейчас под изменениями рассматривают увольнение 350 сотрудников (из около 9 тысяч или 4% от общего количества) и закрытие офисов в Японии и России. В первую очередь сокращения коснутся сотрудников рекламных и маркетинговых отделов.

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Как утверждает источник, для работников Electronic Arts данная новость не стала сюрпризом. Компания уже некоторое время не набирает новый персонал в указанные отделы, а люди ждали реорганизации как минимум с октября прошлого года.

Другие громкие сокращения. Однако руководители EA обещают сделать процесс максимально мягким и по возможности предлагать места в других подразделениях. Что характерно, в этом году о сокращении персонала уже объявили Activision Blizzard, ArenaNet и CD Projekt.

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Теги: Новости Техно Игры Техно Electronic Arts IT-бизнес
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