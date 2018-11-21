Electronic Arts устроила масштабную распродажу игр в Origin

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Electronic Arts устроила масштабную распродажу игр в Origin
Electronic Arts устроила масштабную распродажу игр в Origin / Фото из открытых источников

Недавно о своих больших распродажах объявили компании Sony и Microsoft, которые они запустили в магазинах Xbox и PlayStation Store в честь "Черной пятницы". Теперь к масштабным распродажам решила присоединиться и компания Electronic Arts в своем фирменном магазине Origin.

Об этом сообщается на сайте Origin.

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Размер скидок на игры в Origin достигает впечатляющих 85%. Отметим, распродажа продлится до 27 ноября 2018 года. Интересно, что акция распространяется не только на игры, которые вышли из-под руки самой Electronic Arts.

К примеру, игру FIFA 19 можно получить со скидкой 40%, а на игре Battlefield 1 можно сэкономить до 80%. Кроме того, на игры Star Wars: Battlefront II и Dragon Age: Inquisition скидка 85%. С полным списком акционных игр вы можете ознакомиться на официальном сайте Origin.

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Теги: Техно Игры
Источник: Техно
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