Embraer показала концепт модульного транспорта, который может и летать, и ездить: фото и видео

Бразильская авиастроительная компания Embraer показала, как может выглядеть многоцелевой транспорт будущего. Это универсальная кабина с пассажирами или грузом, которая может легко заменить шасси наземного беспилотника на летающий модуль.

Концепция заключается в том, что летательный аппарат доставляет пассажиров от одного аэропорта к другому, а оттуда они уже добираются наземным транспортом – поскольку строить взлетно-посадочные площадки на каждом углу непрактично, пишет New Atlas.

Не пропустите Система подзарядки электромобилей в движении показала рекордную эффективность

Что предлагает Embraer

Бразильская компания Embraer предлагает систему Pulse – роскошную кабину для пассажиров с различными "насадками" – корпусом и крыльями летательного аппарата или шасси наземного беспилотного автомобиля. Разумеется, все это работает на электричестве.



Шасси и летательный аппарат Pulse / Рендер Embraer

Пассажиру нужно лишь выбрать в приложении пункт назначения и дождаться, пока его заберет робомобиль, который отвезет его в аэропорт. Там кабину, которая сбросила шасси, возьмет на борт летательный аппарат, который долетит с пассажиром до нужной точки.



Летательный аппарат Pulse в небе / Рендер Embraer

Видео демонстрирует концепцию Embraer:

Цікаво Новий стандарт дозволяє заряджати електрокар за лічені хвилини

Коли з'являться робочі версії

Точно не скоро. Все представлене вище – лише концепція, перед реалізацією якої належить вирішити масу проблем. Для початку, запустити хоча б одну мережу безпілотних аеротаксі, на зразок тих, що розробляє китайська EHang або німецька Lilium. Проте, пофантазувати на цю тему, безсумнівно, приємно.