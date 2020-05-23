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Embraer показала концепт модульного транспорта, который может и летать, и ездить: фото и видео

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Модульная система Pulse от Embraer
Модульная система Pulse от Embraer / Скриншот

Бразильская авиастроительная компания Embraer показала, как может выглядеть многоцелевой транспорт будущего. Это универсальная кабина с пассажирами или грузом, которая может легко заменить шасси наземного беспилотника на летающий модуль.

Концепция заключается в том, что летательный аппарат доставляет пассажиров от одного аэропорта к другому, а оттуда они уже добираются наземным транспортом – поскольку строить взлетно-посадочные площадки на каждом углу непрактично, пишет New Atlas.

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Что предлагает Embraer

Бразильская компания Embraer предлагает систему Pulse – роскошную кабину для пассажиров с различными "насадками" – корпусом и крыльями летательного аппарата или шасси наземного беспилотного автомобиля. Разумеется, все это работает на электричестве.


Шасси и летательный аппарат Pulse / Рендер Embraer

Пассажиру нужно лишь выбрать в приложении пункт назначения и дождаться, пока его заберет робомобиль, который отвезет его в аэропорт. Там кабину, которая сбросила шасси, возьмет на борт летательный аппарат, который долетит с пассажиром до нужной точки.


Летательный аппарат Pulse в небе / Рендер Embraer

Видео демонстрирует концепцию Embraer:

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Коли з'являться робочі версії

Точно не скоро. Все представлене вище – лише концепція, перед реалізацією якої належить вирішити масу проблем. Для початку, запустити хоча б одну мережу безпілотних аеротаксі, на зразок тих, що розробляє китайська EHang або німецька Lilium. Проте, пофантазувати на цю тему, безсумнівно, приємно.

Автор: Михаил Года
Теги: Новости Техно Техно авиация Гаджеты Электромобили
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