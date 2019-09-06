Energizer представила кнопочный телефон с 4G

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Energizer представила кнопочный телефон с 4G
Energizer представила кнопочный телефон с 4G / gsmarena.com

Компания Energizer в рамках выставки IFA 2019 представила два новых функциональных телефона под названием Energizer E241 и E214S.

Оба телефона имеют одинаковую конструкцию. Однако, E241 получил модуль 3G, в то время как E241S поддерживает 4G связь.

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Характеристики. Energizer E241 и E241S получили 2,4-дюймовый сенсорный экран и традиционную физическую клавиатуру. Под экраном размещена навигационная кнопка, которая может вызвать голосовой помощник Google Assistant.

Оба телефона работают под управлением операционки KaiOS, которая поддерживает такие приложения как WhatsApp, YouTube, Facebook, Google Assistant и Google Maps.

Устройства имеют поддержку двух SIM-карт, Wi-Fi и GPS. Емкость батареи составляет 1900 мАч, чего должно хватить до 6 дней в режиме ожидания, 28 часов в режиме разговора и 9 часов в режиме воспроизведения видео.


На телефоне доступны приложения

Цена. Оба телефона будут доступны в черном или синем цветах.

  1. Energizer E241 с поддержкой 3G стоит 29,99 евро (840 гривен).
  2. Energizer E241S с поддержкой 4G – 34,99 евро (980 гривен).

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Теги: Новости Техно Техно Смартфоны
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