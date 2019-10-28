Epic Games подала иск в суд против "болтливого геймера": причины скандала

Компания Epic Games решила проучить одного из пользователей, который тестировал новую игру Fortnite Chapter 2. На мужчину подали в суд и теперь ему придется расплачиваться за свою болтливость.

Что случилось? Недавно Epic Games подала исковое заявление на Рональда Сайкса, сообщает Polygon.

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По словам компании, Сайкс тестировал Fortnite Chapter 2 в сентябре, а потом публиковал информацию об увиденном и отыгранном в социальных сетях. В частности, он рассказал своим читателям о новой карте, лодках и возможности плавать.

Причина иска. Поскольку до этого Рональд подписал договор о неразглашении, компания считает нужным наказать геймера за "нанесенный финансовый ущерб и испорченные ожидания геймеров". Epic Games уверена: весь смысл был в непредсказуемости происходящего, в напряжении, незнании того, что же произойдет с Fortnite.

Трейлер игры Fortnite Chapter 2 – смотрите видео

Теперь Сайксу придется заплатить за свои спойлеры. А иск полностью можно почитать на сайте издания Polygon.

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