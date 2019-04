Epic Games Store откажется от эксклюзивных игр: условия компании

Цифровой магазин видеоигр Epic Games Store почти за полгода своего существования успел наделать немало шума среди PC-геймеров. Некоторые из них рады появлению временных эксклюзивов, но немало сторонников Steam возмущены такими действиями. Однако, EGS готов пожертвовать эксклюзивностью, но только при одном условии.

Напомним, больше всего шума вокруг Epic Games Store поднялось после того, как 4A Games и Deep Silver за две недели до релиза Metro: Exodus объявили, что шутер станет временным эксклюзивом нового магазина.

Читайте также: Сообщили дату выхода и цену новой приставки PlayStation

Преимущества EGS. Как сообщает Overclockers, издателей и разработчиков игр соблазняют выгодные условия магазина Epic Games: себе компания оставляет лишь 12% от полученной выручки, а также не берет плату за использование движка Unreal Engine 4.



Распределение выручки в Epic Games Store и Steam

При каких условиях компания откажется от эксклюзивов? Однако, американская фирма готова покончить с временными эксклюзивами, если Valve предоставит аналогичные условия на своей платформе.

Если Steam пообещает постоянную долю дохода в 88% для всех разработчиков и издателей без каких-либо серьезных ограничений, Epic тут же организует уход от эксклюзивов (при соблюдении наших обязательств перед партнерами) и рассмотрит возможность размещенных наших собственных игр в Steam,

– подчеркнул основатель Epic Games Тим Суини.

Борьба цифровых магазинов. Отметим, что в это время создатели Steam и Epic Games Store продолжают искать новые способы привлечения геймеров к своим площадкам.

Например, PC-версии бывших консольных эксклюзивов студии Quantic Dream, а именно Heavy Rain, Beyond: Two Souls и Detroit: Become Human, появятся только в магазине Epic Games, тогда как Valve удалось договориться с Microsoft о выпуске Halo: The Master Chief Collection в Steam.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно