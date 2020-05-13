Еще один конкурент Zoom: Viber запускает групповые видеочаты

Один из самых популярных мессенджеров в Украине Viber тоже решил запустить групповые видеочаты. Правда, здесь будет действовать ограничение до 20 пользователей.

Об этом 24 каналу рассказали в пресс-службе Rakuten Viber Украина. Там добавили, что на такой шаг в компании пошли из-за ситуации с COVID-19 и внедрении карантинных ограничений.

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Ведь именно сейчас бизнес требует больше инструментов для дистанционной коммуникации.

Почему это важно

Во-первых, Viber – очень популярный в Украине инструмент для коммуникаций. По данным компании, им пользуются 96% украинцев, имеющих смартфоны.

Во-вторых, несмотря на бешеную популярность и доступность видеоконференций Zoom, сервис критикуют эксперты по кибербезопасности.

Дело в том, что сервис не предусматривает сквозное шифрование данных. Фактически, как разработчик, так и посторонние лица могут получить доступ к информации, которую обсуждают на встречах. Поэтому эксперты отмечают, что не стоит во время конференций в Zoom обсуждать важную информацию, коммерческую тайну и тому подобное.

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Зато Viber использует сквозное шифрование данных, поэтому информация здесь более защищена.

Как настроить видеоконференцию в Viber

Нужно выполнить только два шага:

Сначала пользователь нажимает кнопку «видео» в верхней части экрана

Пригласить больше участников в видеовызов.

Во время групповых видеозвонков все участники группы видят трансляцию спикера. Если есть необходимость, то участник конференции может закрепить видео пользователя на экране своего смартфона. Также можно отключить у себя звук или изображение, то есть можно смотреть за трансляцией, но не принимать в ней активное участие.

Услуга видеоконференций появится в Viber уже в ближайшее время.

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