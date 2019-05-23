Еще один китайский производитель может попасть в санкционный список США

Еще один крупный китайский производитель – компания Hikvision – может попасть под санкции, налагаемые правительством США. Слухи о внесении ее в черный список уже повлияли на акции компании.

Как пишет ilenta.com сейчас представители компании заявляют, что не получали никаких уведомлений со стороны США о внесении ее в черный список.

Hikvision специализируется на выпуске камер наблюдения.

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Если решение примут, то американским компаниям придется получать специальные разрешения правительства, чтобы получать оборудование Hikvision.

Тем временем в Hikvision говорят, что микросхемы, которые использует Hikvision, являются абсолютно обычными и большинство поставщиков базируются в Китае, и лишь небольшая часть в США. Поэтому существенно на бизнес производителя санкции повлиять не должны.

Что известно о Hikvision?Это один из крупнейших в мире поставщиков продуктов видеонаблюдения и готовых решений по видеонаблюдению. Компания создана в 2001 году. Сейчас в компании работают 13 тысяч сотрудников. Hikvision входит в Топ-3 лучшие компании в сфере безопасности в рейтинге Security 50 журнала A&S.

Скандал с Huawei. США обвинили китайского производителя в техническом шпионаже и сборе конфиденциальных данных с помощью своего оборудования. Поэтому Министерство торговли США внесло китайскую компанию Huawei в черный список за угрозу национальной безопасности.

Впоследствии компания Google решила прекратить сотрудничество с Huawei, в частности в сфере сотрудничества по операционной системе Android. Это очень пошатнуло позиции Huawei, ведь альтернативной ОС у производителя пока нет.

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