Еще одна модель елктрокаров Tesla получила 5 звезд за безопасность: детали

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Еще одну модель елктрокаров Tesla назвали самой безопасной / unsplash

Несмотря на критику систем экстренного торможения в электрокарах Tesla, автомобили компании продолжают получать высокие баллы от международных комиссий. К примеру, Tesla Model X стал первым электрокаром в категории "легких грузовиков", который получил высокую оценку Национального управления безопасностью движения на трассах США еще в 2017 году, а теперь его отметили европейские эксперты.

Представители Tesla заявили, что в новой серии тестов Model X снова получил наивысший балл в категории больших внедорожников.

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Euro NCAP выставила автомобилю пять звезд. Лучше всего электрокар показал себя в безопасности взрослых пассажиров, где получил 37,5 баллов из 38 возможных. Комиссия также отметила высокую эффективность систем экстренного торможения.

Испытания электрокара Tesla Model X – смотрите видео

Tesla сравнила показатели Model X с результатами своего самого безопасного электрокара – Model 3. Внедорожник уступил бюджетной версии только в категориях по безопасности для детей в машине и для уязвимых участников дорожного движения.


Оцінка європейських експертів

По данным представителей компании, в Euro NCAP также провела первую официальную проверку новой системы автопилота, которая получила максимальный балл от комиссии.

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Автор: Ева Шварц
Теги: Новости Техно Техно Tesla Электромобили Авто Искусственный интеллект
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