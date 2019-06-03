Еще одна новинка: Xiaomi выпустила устройство для точечного массажам

Компания Xiaomi представила через свою платформу коллективного финансирования новое устройство, которое предназначено для точечного массажа.

Этот гаджет должен понравиться тем, кто страдает от боли в шейно-грудном отделе позвоночника, в спине, запястьях или коленях. Использовать устройство достаточно просто, достаточно приложить его к проблемной зоне и включить.

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Массажер имеет два режима работы: 50 или 90 оборотов в минуту. Он также имеет сменные головки, что позволяет с большей эффективностью массировать различные части тела.



Для того, чтобы устройство начало свою работу, нужно лишь нажать на кнопку

При этом гаджет очень тихий, производитель заявляет, что он вполне пригоден для использования в офисах. Устройство беспроводное, а подзарядка осуществляется с помощью док-станции.

Цена. Массажер массой 320 граммов доступен в трех цветах и стоит около 18-ти долларов