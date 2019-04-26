Еще одна странная новинка от Xiaomi: умный веник за 15 долларов

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Еще одна странная новинка от Xiaomi: умный веник за 15 долларов

Компания Xiaomi создала еще одну необычную новинку – умный веник Mi Wireless Handheld Sweeper. По традиции, деньги на девайс собирали на Спільнокошті.

Как сообщает Gizmochina, в ассортименте Xiaomi уже есть несколько моделей пылесосов и швабр. Но для полного, так сказать, комплекта, не хватало еще умного веника.

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Что умеет Mi Wireless Handheld Sweeper. В отличие от обычного веника, новинка от Xiaomi будет поглощать практически всю грязь. Для подметания веник оснащен вращающимися щеточками. Они собирают пыль и крошки в специальный контейнер.

Mi Wireless Handheld Sweeper оснащен аккумулятором емкостью 2000 мач. Как заверил разработчик, этого должно хватить на 2 часа уборки.

Цена. Стоимость устройства около 15 долларов (это 400 гривен).

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Теги: Техно Новости Техно Xiaomi Гаджеты
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