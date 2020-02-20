Если не появился на работе и не предупредил – ты муд*к: "антипособие" Tesla для новичков
В сети появился 4-страничный документ, который назвали пособием для новых сотрудников в Tesla. И хотя некоторые журналисты отзываются негативно, об этом внутреннем документе, на самом деле ничего плохого в нем нет.
Так называемое "антипособие" является полушутливым сборником тезисов, которые призваны скорее вдохновить нового сотрудника и настроить его на атмосферу, которая должна царить в компании.
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К слову сама Tesla не подтвердила, как и не опровергла достоверность документа, который опубликовало в сети издание Business Insider.
Конечно мы не будем приводить все 4 страницы документа, а только выбрали для вас то, что по нашему мнению наиболее стоящее.
Правила Tesla для новичков
- Мы – Tesla. Мы меняем мир. Мы хотим все переосмыслить. Мы – хайтек-компания, которая не похожа на другие. Мы – автокомпания, не похожая на другие.
- Если вы ищете традиционное руководство, полное политики и правил, здесь вы его не найдете. Правила говорят вам, где дно, они говорят, насколько плохо вам надо справляться, пока вас не выставят за дверь. Это – не про нас.
- Мы предпочитаем устанавливать исключительно высокие стандарты и нанимать исключительных людей, которые будут достигать высот каждый день.
- Мы наделяем каждого в команде доверием и ответственностью. Исходим из предположения, что каждый будет поступать правильно, включая тебя. Кто-то злоупотреблял нашим доверием. Но мы не будем менять подход из-за тех нескольких, которые нас подвели. Мы просто отпускаем их.
- Любой человек в Tesla может написать кому-угодно или поговорить с кем-угодно, если он считает, что это скорее всего решит проблему и сыграет на благо компании. Ты можешь поговорить со своим менеджером, с его менеджером, с вице-президентом, с Илоном.
- Твой менеджер должен объяснить тебе твои обязанности. Но если тебе что-то не понятно – спрашивай. "Никто мне об этом не сказал", – такое оправдание у нас не работает.
- Если ты не можешь быть на работе, предупреди супервайзера как можно скорее. Если на тебя полагаться нельзя, тебе здесь не место.
- "Ты опоздал", – такое детям говорят в школе. Но здесь – не школа. Планируй свое время так, чтобы быть вовремя. Случаются неприятности с трафиком, но не каждый понедельник во время футбольного сезона.
- Мы исходим из того, что если ты не появился на работе и не предупредил об этом – ты муд*к. Или объяснишь, почему ты не предупредил, или ты уволен. Одного такого случая достаточно.
- Можно работать одновременно в другой компании, если хорошо справляешься со своей работой здесь и если не выдаешь ничего конфиденциального. Потакать из-за наличия второй работы мы не будем.
- Если ты сделал глупость, зависит от обстоятельств. Возможно, тебе объяснят, что не так, и ты получишь второй шанс. Или уволят. Вот примеры глупостей, которые делают люди: кража собственности компании, раскрытие секретной информации, буллинг коллег, владение нелегальными наркотиками.
- Развлекайся на работе, заводи новых друзей, пробуй новое. Если этого не делать, ты будешь несчастлив. Мы бы этого не хотели.
- Идея всего этого проста: поступай так, как ты бы хотел, чтобы вел себя твой коллега. Обращайся с другими так, как ты хотел бы, чтобы обращались с тобой. Tesla должна быть такой компанией, куда людям хочется идти на работу в понедельник.
Все указанные рекомендации и советы можно назвать адекватными. Впрочем, по мнению журналистов Mashable целью документа является "показать Tesla круче, чем она есть на самом деле". Учитывая открытость компании и самого Илона, такое мнение издания несколько непонятно.
К слову, недавно в эфире подкаста Third Row Tesla Маск ответил на обвинения в необоснованных увольнениях в компании, которые якобы имели место.
Мы никого не увольняем без причины. Вообще это происходит очень редко. Если вы талантливый, трудолюбивый и честный человек, вам нечего переживать,
– пояснил инженер.
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