Если не появился на работе и не предупредил – ты муд*к: "антипособие" Tesla для новичков

В сети появился 4-страничный документ, который назвали пособием для новых сотрудников в Tesla. И хотя некоторые журналисты отзываются негативно, об этом внутреннем документе, на самом деле ничего плохого в нем нет.

Так называемое "антипособие" является полушутливым сборником тезисов, которые призваны скорее вдохновить нового сотрудника и настроить его на атмосферу, которая должна царить в компании.

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К слову сама Tesla не подтвердила, как и не опровергла достоверность документа, который опубликовало в сети издание Business Insider.

Конечно мы не будем приводить все 4 страницы документа, а только выбрали для вас то, что по нашему мнению наиболее стоящее.

Правила Tesla для новичков

Мы – Tesla. Мы меняем мир. Мы хотим все переосмыслить. Мы – хайтек-компания, которая не похожа на другие. Мы – автокомпания, не похожая на другие.

Если вы ищете традиционное руководство, полное политики и правил, здесь вы его не найдете. Правила говорят вам, где дно, они говорят, насколько плохо вам надо справляться, пока вас не выставят за дверь. Это – не про нас.

Мы предпочитаем устанавливать исключительно высокие стандарты и нанимать исключительных людей, которые будут достигать высот каждый день.

Мы наделяем каждого в команде доверием и ответственностью. Исходим из предположения, что каждый будет поступать правильно, включая тебя. Кто-то злоупотреблял нашим доверием. Но мы не будем менять подход из-за тех нескольких, которые нас подвели. Мы просто отпускаем их.

Любой человек в Tesla может написать кому-угодно или поговорить с кем-угодно, если он считает, что это скорее всего решит проблему и сыграет на благо компании. Ты можешь поговорить со своим менеджером, с его менеджером, с вице-президентом, с Илоном.

Твой менеджер должен объяснить тебе твои обязанности. Но если тебе что-то не понятно – спрашивай. "Никто мне об этом не сказал", – такое оправдание у нас не работает.

Если ты не можешь быть на работе, предупреди супервайзера как можно скорее. Если на тебя полагаться нельзя, тебе здесь не место.

"Ты опоздал", – такое детям говорят в школе. Но здесь – не школа. Планируй свое время так, чтобы быть вовремя. Случаются неприятности с трафиком, но не каждый понедельник во время футбольного сезона.

Мы исходим из того, что если ты не появился на работе и не предупредил об этом – ты муд*к. Или объяснишь, почему ты не предупредил, или ты уволен. Одного такого случая достаточно.

Можно работать одновременно в другой компании, если хорошо справляешься со своей работой здесь и если не выдаешь ничего конфиденциального. Потакать из-за наличия второй работы мы не будем.

Если ты сделал глупость, зависит от обстоятельств. Возможно, тебе объяснят, что не так, и ты получишь второй шанс. Или уволят. Вот примеры глупостей, которые делают люди: кража собственности компании, раскрытие секретной информации, буллинг коллег, владение нелегальными наркотиками.

Развлекайся на работе, заводи новых друзей, пробуй новое. Если этого не делать, ты будешь несчастлив. Мы бы этого не хотели.

Идея всего этого проста: поступай так, как ты бы хотел, чтобы вел себя твой коллега. Обращайся с другими так, как ты хотел бы, чтобы обращались с тобой. Tesla должна быть такой компанией, куда людям хочется идти на работу в понедельник.

Все указанные рекомендации и советы можно назвать адекватными. Впрочем, по мнению журналистов Mashable целью документа является "показать Tesla круче, чем она есть на самом деле". Учитывая открытость компании и самого Илона, такое мнение издания несколько непонятно.

К слову, недавно в эфире подкаста Third Row Tesla Маск ответил на обвинения в необоснованных увольнениях в компании, которые якобы имели место.

Мы никого не увольняем без причины. Вообще это происходит очень редко. Если вы талантливый, трудолюбивый и честный человек, вам нечего переживать,

– пояснил инженер.

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