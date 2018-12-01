Если смартфон украли: 5 приложений, которые пригодятся

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5 приложений, которые защитят смартфон от кражи
5 приложений, которые защитят смартфон от кражи / androidpit.com

От кражи смартфона не застрахован никто. И, пожалуй, мы боимся не так физической потери телефона, как информации, которая на нем есть. Поэтому, рекомендуем вам установить несколько приложений, которые в случае потери помогут вам защитить данные на устройстве.

Эти приложения для Android могут защитить смартфон от взлома, сфотографировать вора и помогут его найти.

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AppLock

AppLock устанавливает пароль на любое приложение в вашем смартфоне. Для разблокировки можно использовать пин-код, графический ключ или отпечаток пальца. Установите режим Advanced для того, чтобы посторонний пользователь не смог удалить AppLock. Заблокируйте кнопку отключения, а также отключение функций геолокации и передачи данных, чтобы телефон был всегда на связи и его можно было отследить.

Якщо смартфон вкрали
Lockwatch тайно сфотографирует похитителя

Sophos Antivirus and security

Бесплатный антивирус с антиспамом и блокировкой смартфона при потере. Symantec сканирует жесткий диск и оперативную память на наличие угроз. Также в нем есть много полезных дополнительных функций, например фаервол, мониторинг сети, информационная панель с предупреждениями безопасности, рекомендациями и еще кучей разных настроек и блокировок.

App Ops

Эта программа управляет разрешением и доступом к аппаратной части смартфона других приложений. В Android есть такая особенность: установленные программы не смогут иметь доступ к звонкам, смс или другой частной информации, если вы им сами это позволите. App Ops определяет доступы, которые не влияют на работу приложений и позволяет в удобном режиме их отключать.

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Find Your Device

Бесплатная утилита от Google, которая позволяет найти устройство, которое потерялось. Заблокируйте приложение паролем, чтобы мошенник не смог его отключить. Вы можете заставить потерянный телефон очень громко звонить для того, чтобы его услышать. Также можно вывести на его экран сообщение с контактами владельца.

Lockwatch

Эта программа тайно фотографирует человека, который пытается разблокировать ваш смартфон и отправляет фото вам на почту вместе с геолокацией. Она работает незаметно, занимает всего 1 мегабайт, не расходует заряд батареи и включается только если кто-то вводит неправильный пароль.

Автор: Сергей Депутат

Источник: nv.ua

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Автор: Блог Медиа
Теги: Смартфоны Техно
Источник: Техно
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