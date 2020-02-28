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Есть разница: украинская IT-компания отказалась сотрудничать с российским клиентом

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Украинская IT-компания KindGeek отказалась от сотрудничества с клиентом после того, как узнала, что заказчиком является компания из Москвы. Скриншот переписки обнародовал соучредитель KindGeek Software Юрий Гнатюк.

"То, как ты зарабатываешь свои деньги, важнее того, сколько ты зарабатываешь", – написал Гнатюк.

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Детали

Как видим на скриншоте, который разместил KindGeek, происходит переписка с потенциальным заказчиком. Украинцам прислали документацию с требованиями, где было указано, что их услуги заказывает компания из Москвы. Чат выглядел таким образом:

  • Юрий: Вижу в документах, что заказчиком является компания из Москвы. Извините за потраченное время, но после Крыма и развертывания Россией войны на Донбассе, мы решили не работать с российским бизнесом.
  • Заказчик: Вы серьезно? (указана цена за проект). Для чего добавлять политику?

В конце сообщения Гнатюк добавил "Мы серьезно. Есть разница".

Что известно о KindGeek?Это украинская IT компания с офисом во Львове. KindGeek основали в феврале 2015 года. Компания поддерживает стартапы и малый и средний бизнес. KindGeek сотрудничает с клиентами из США, Европы, Азии и Южной Африки.

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Автор: Ирина Полицкая
Теги: Новости России Новости Техно Техно IT-бизнес
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