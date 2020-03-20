Eternal Doom "слили на торренты в день релиза из-за ошибки Bethesda

Брутальный шутер DOOM Eternal только-только попал на виртуальные полки цифровых сервисов, а любители халявы уже могут ее спиратить. Интересно, что хакерам даже не пришлось взламывать боевик, он сам пришел к ним в руки. А все из-за ошибки со стороны Bethesda. Судя по всему, аналогичная история с Rage 2 так ничему и не научила компанию.

Ситуация с предыдущим релизом повторилась с издевательской точностью. Как заметили пользователи магазина Bethesda, компания выложила в своем сервисе незащищенную версию Doom Eternal. Пираты не заставили себя долго ждать и в тот же день опубликовали игру на торрентах, о чем известили на Reddit.

Примечательно, что в Steam боевик все же оснащен последней версией защиты Denuvo.

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Правда толку от защиты теперь нет – геймеры, которые предпочитают пиратить игры, уже могут безнаказанно играть в Doom Eternal абсоблютно бесплатно. Правда, судя по первым отзывам, это не так уж и приятно.

Почему не стоит играть в пиратский Doom Ethernal

Во-первых, для запуска экшена все равно нужно постоянное интернет-соединение, а за использование ворованной версии можно получить бан. Во-вторых, пройти боевик до конца нельзя: тематические форумы заполнены сообщениями о том, что игра вылетает на рабочий стол уже после третьей миссии. Вполне возможно, что это не баг, а своеобразная антипиратская защита (или злая шутка) от Bethesda.

Трейлер игры Doom Ethernal:

Еще в мае 2019 года точно такая же история произошла с боевиком Rage 2. Тогда Bethesda Softworks тоже случайно выложила в своем магазине версию игры без защиты Denuvo, чем немедленно воспользовались пираты.

Кстати, накануне Bethesda объяснила, почему в мультиплеере Doom Eternal нет режима "Бой на смерть". Вице-президент по маркетингу Пит Хейнс подчеркнул, что этот режим очень старый, и добавил, что разработчики не хотят делать что-то только ради того, чтобы сделать это, потому что оно всегда так было. Вместо этого авторы хотят делать что-то интересное и такое, что аудитория будет реагировать в ответ.

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