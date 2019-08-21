Blizzy заблокировали на Twitch: детали скандала с игроком NaVi

Офлайн игрок украинской киберспортивной команды Natus Vincere Евгений Blizzy Ри сообщил, что его аккаунт на Twitch взломали и он не имеет никакого отношения к бану. Заметим, аккаунт киберспортсмена заблокировали на популярной платформе из-за образа трансгендера.

Что случилось? Напомним, администрация Twitch заблокировала аккаунт Blizzy после того, как взломщик оскорбил трансгендерного стриммера Cococo Tv в чате его трансляции. Стриммер потребовал извинений от Natus Vincere и от Blizzy лично.

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Об инциденте стало известно 19 августа, когда сам Ри был на чемпионате мира в Шанхае.

Я не тот человек, который будет писать всякую чушь в чате Twitch, мой аккаунт взломали. Так как я захожу в Twitch раз в полгода, я даже этого не заметил ... Как оказалось, какой-то чел сидит под моим аккаунтом уже несколько месяцев. Сейчас нет возможности восстановить пароль и вообще заняться этим, буду решать после окончания The International,

– Blizzy написал в своем Twitter.

Сейчас нет возможности восстановить пароль и вообще заняться этим, буду решать после окончания The International. — Johny "Blizzy" Ree (@jenyaree) August 20, 2019

NaVi на The International 2019. Заметим, сам Евгений вместе с NaVi сейчас находится на The International 2019 по Dota 2. Там украинцам удалось обыграть российскую команду Virtus.pro и занять третье место в группе B. Однако после ряда неудач они опустились на 7 строчку.

Что такое The International 2019? Это ежегодный чемпионат по киберспорту в компьютерной игре Dota 2. В 2019 году он проходит с 15 по 25 августа в Шанхае. На турнире выступают 18 команд. Они соревнуются между собой за звание лучшей киберспортивной команды Dota 2 и за призовой фонд в размере 33 миллионов долларов. Групповая стадия продлится до 18 августа. Уже 20 августа стартовали матчи плей-офф, которые продлятся до 25 августа.

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