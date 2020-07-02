ІТ-компания EVO.business, которая создала такие популярные проекты как Prom.ua, Bigl.ua и Rozetka.ua, после карантина будет работать дистанционно. Компания решила не возвращать работников в офис, подавляющее большинство будет работать из дома.

Такое решение значительно повлияет на работу и функционал компании, руководство прекрасно это осознает. Об этом говорит основатель EVO Николай Палиенко на официальном сайте компании.

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Взвесив все преимущества и недостатки, а также неопределенность в будущем с эпидемиологической ситуацией, мы решили перейти на удаленную работу навсегда,

– говорится в письме руководства к своим работникам.

При этом все офисы трансформируют в буткемпы-коворкинг – места, куда можно при необходимости прийти и поработать самому или собраться командой.

В компании отмечают: верят, что работа будущего будет преимущественно удаленной. "Мы готовы рискнуть и по-настоящему попробовать этот режим, как основной, надолго", – говорит Палиенко.