Европейская ракета с украинским двигателем успешно вывела на орбиту спутник: впечатляющее видео

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Европейская ракета с украинским двигателем успешно вывела на орбиту спутник: впечатляющее видео

Европейское космическое агентство вместе с итальянским успешно запустили ракету-носитель легкого класса Vega с итальянским спутником дистанционного зондирования Земли PRISMA. Ракета имела украинский двигатель, который изготовили на заказ заводы Днепра. Запуск состоялся 22 марта с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Ракета-носитель Vega разработало Европейское космическое агентство (ESA) совместно с Итальянским космическим агентством (ASI) для доставки на низкую околоземную орбиту грузов массой от 300 до 1500 килограмм.

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Для верхней, то есть четвертой ступени, этой ракеты украинское конструкторское бюро "Южное" разработало, а "Южмаш" изготовил маршевый двигатель РД-843.

Успешному запуску космического аппарата способствовала в том числе и надежная работа украинского двигателя РД-843, который согласно программе полета срабатывал три раза.

Что известно о спутнике PRISMA?​PRISMA – малый спутник итальянского космического агентства, который будет использоваться для наблюдения Земли. Основная задача аппарата – продемонстрировать работу нового мощного электрооптического инструмента, который поможет в мониторинге сельскохозяйственных и водных ресурсов, а также исследованию экологической ситуации в целом.

Масса спутника составляет 879 килограмм. Он выведен на солнечно-синхронную орбиту высотой 614 километров. Ожидается, что он будет исправно работать следующие пять лет.

К слову, запуск с Куру стал 14 стартом ракеты Vega за последние семь лет. PRISMA стал 70 спутником, запущенным французской компанией.

Смотрите видео: как происходил запуск ракеты-носителя

 

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Теги: Новости Украины Новости Техно Европа Техно Космос
Источник: 24 Канал
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