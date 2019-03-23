Европейская ракета с украинским двигателем успешно вывела на орбиту спутник: впечатляющее видео

Успешному запуску космического аппарата способствовала в том числе и надежная работа украинского двигателя РД-843, который согласно программе полета срабатывал три раза.

Для верхней, то есть четвертой ступени, этой ракеты украинское конструкторское бюро "Южное" разработало, а "Южмаш" изготовил маршевый двигатель РД-843.

Ракета-носитель Vega разработало Европейское космическое агентство (ESA) совместно с Итальянским космическим агентством (ASI) для доставки на низкую околоземную орбиту грузов массой от 300 до 1500 килограмм.

Что известно о спутнике PRISMA?​PRISMA – малый спутник итальянского космического агентства, который будет использоваться для наблюдения Земли. Основная задача аппарата – продемонстрировать работу нового мощного электрооптического инструмента, который поможет в мониторинге сельскохозяйственных и водных ресурсов, а также исследованию экологической ситуации в целом.

Масса спутника составляет 879 килограмм. Он выведен на солнечно-синхронную орбиту высотой 614 километров. Ожидается, что он будет исправно работать следующие пять лет.

К слову, запуск с Куру стал 14 стартом ракеты Vega за последние семь лет. PRISMA стал 70 спутником, запущенным французской компанией.

Смотрите видео: как происходил запуск ракеты-носителя