Европейский рынок электромобилей в 2020 году ожидает взрывной рост, – Bloomberg

Темпы роста, предусмотренные экспертами BloombergNEF, намного превосходят прогнозы роста в США и Китае – двух крупнейших рынков электромобилей. Через три года каждый житель ЕС сможет выбирать из 150 моделей электрокаров.

Рынок электрического транспорта Китая может даже уменьшиться в 2020 году из-за сокращения субсидий правительства. А для того, чтобы рост продаж электромобилей в Северной Америке не прекратился, Tesla Илона Маска должна поддерживать интерес к Model 3 в ожидании выхода кроссовера Model Y, передает Electrek.

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В то же время в Европе эксперты прогнозируют рост рынка сразу на 35%. В ближайшие три года количество доступных жителям Евросоюза моделей электромобилей значительно возрастет.

Рост рынка

В следующем году на американском рынке должны появиться новые модели от Audi, Byton, BMW, Ford, Polestar, Rivian, Volkswagen и Volvo. Однако владельцы получат их далеко не сразу, так что по-настоящему продажи начнутся лишь к концу 2020.

В то же время спор между администрацией президента Трампа и властями Калифорнии о правилах топливной экономии создают дополнительную нестабильность на рынке.

Тем временем в Евросоюзе абсолютно уверены в том, что автопроизводители должны либо выпускать экологически чистые автомобили в указанном объеме, либо выплачивать крупные штрафы.

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Новые правила

По новым правилам ЕС, в следующем году средняя эмиссия СО2 выпускаемой автокомпанией продукции должна равняться эквиваленту 92,3 км на галлон (3,7 л) топлива. Этот показатель будет постепенно расти, пока не дойдет до 148 км на галлон. Эта мера стимулирует производителей немедленно начать электрификацию.

Кроме кнута, предусмотрен и пряник: в Германии, Франции и Великобритании предусмотрены компенсации для покупателей, снижающие ценник электромобиля на сумму до 6000 евро.

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