Евросоюз хочет запретить распознавание лиц в общественных местах

Запрет будет введен директивой Еврокомиссии для разработки общей политики. После этого законодатели придумают, что делать с этой технологией, чтобы предотвратить нарушения права граждан на конфиденциальность.

Соответствующее предложение с запретом на срок от трех до пяти лет было представлено ​​Еврокомиссией в рамках дискуссии об искусственном интеллекте и возможностях, которые он предоставляет правоохранительным органам. В период запрета "может быть найдена и разработана верная методология оценки влияния этой технологии и возможные меры по управлению рисками", сообщает BBC.

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Исключения могут быть сделаны для исследовательских проектов, а также с целью обеспечения безопасности. Также авторы предложения рекомендуют наложить на разработчиков и пользователей систем на базе ИИ определенные обязательства, а странам ЕС предлагается назначить ответственных за выполнение этих требований.

Разработка законодательства

Перед принятием окончательного решения Еврокомиссия хочет услышать критику и предложения. А через месяц Маргрет Вестагер, комиссар по вопросам конкуренции, выступит с этим законопроектом перед членами комиссии.

Выступают против распознавания лиц и политики США. Недавно член Палаты представителей США от Демократической партии Александрия Окасио-Кортес заявила, что без надлежащей регуляции технология быстро превратит общество в антиутопию, как в сериале "Черное зеркало".

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