Евросоюз хочет запретить распознавание лиц в общественных местах
Запрет будет введен директивой Еврокомиссии для разработки общей политики. После этого законодатели придумают, что делать с этой технологией, чтобы предотвратить нарушения права граждан на конфиденциальность.
Соответствующее предложение с запретом на срок от трех до пяти лет было представлено Еврокомиссией в рамках дискуссии об искусственном интеллекте и возможностях, которые он предоставляет правоохранительным органам. В период запрета "может быть найдена и разработана верная методология оценки влияния этой технологии и возможные меры по управлению рисками", сообщает BBC.
Интересно: Историческое решение: суд в Китае защитил копирайтом статью, написанную искусственным интеллектом
Исключения могут быть сделаны для исследовательских проектов, а также с целью обеспечения безопасности. Также авторы предложения рекомендуют наложить на разработчиков и пользователей систем на базе ИИ определенные обязательства, а странам ЕС предлагается назначить ответственных за выполнение этих требований.
Разработка законодательства
Перед принятием окончательного решения Еврокомиссия хочет услышать критику и предложения. А через месяц Маргрет Вестагер, комиссар по вопросам конкуренции, выступит с этим законопроектом перед членами комиссии.
Выступают против распознавания лиц и политики США. Недавно член Палаты представителей США от Демократической партии Александрия Окасио-Кортес заявила, что без надлежащей регуляции технология быстро превратит общество в антиутопию, как в сериале "Черное зеркало".
Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно.