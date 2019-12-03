Российское приложение FaceApp: существует ли опасность для украинцев

Летом сервис российских разработчиков FaceApp после обновления ворвался в топы по количеству загрузок в магазинах App Store и Google Play по всему миру. Безумно популярным приложение стало и в Украине. Несмотря на это, в мире заговорили о возможной опасности утечки данных пользователей и других потенциальных угрозах российского приложения.

Однако, существует несколько тревожных фактов о приложении, которое заставляет задуматься.

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"Российский след"

Сервис FaceApp был создан в 2017 году. Его создателем является бывший сотрудник "Яндекса" Ярослав Гончаров, CEO российской компании Wireless Lab.

Юридический адрес компании – российский. Как известно, в Российской Федерации действует закон о хранении данных пользователей на местных серверах. Поэтому существует вероятность, что российские спецслужбы могут получить доступ к данным, которые собирает приложение.

Приложение FaceApp умеет превратить мужчину в женщину

Какие данные собирает FaceApp?

Как рассказал Техно 24 программист Макс Фрай, FaceApp запрашивает те же данные, которые собирают большинство других приложений, как например Facebook.

Да, его разработали в России. Создали его еще несколько лет назад. Но разлетелось последнее обновление, которое делает очень реалистичный результат. Можно много теорий придумать, но абсолютно все приложения на телефоне собирают данные пользователей,

– говорит Макс Фрай.

Так вот, если установить приложение на смартфон, то оно также будет иметь доступ ко всем фото на устройстве. Также FaceApp может собирать информацию о том, какими сервисами пользуется владелец; на какие сайты заходит пользователь; некоторую информацию из браузера и тому подобное.

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Стоит ли бояться?

Подобную информацию собирают большинство приложений. Эти данные используют, чтобы лучше изучать пользователей и предлагать им более подходящие услуги и релевантную рекламу.

Поэтому если пользователи не имеют какой-либо конфиденциальной информации, то бояться не стоит.

"Контролировать массовые "флешмобы" трудно, возможно это случайность, а возможно и нет. Но рассказывать, что это было сделано россиянами, например, против украинцев, может быть глупо", – добавил Макс Фрай.

Что такое FaceApp?

Это приложение, которое работает на базе искусственного интеллекта. Оно использует готовое фото пользователя. Нейросеть может превращать мужчину в женщину или наоборот. А также менять цвет волос, кожи, добавлять улыбку.



Недавно разработчики добавили новую функцию, которая показывает как человек будет выглядеть в старости. Самое последнее обновление привело к шквалу популярности этого приложения.

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