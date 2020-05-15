Facebook компенсирует 52 миллиона долларов работникам за психологические травмы

Некоторые сотрудники Facebook жалуются на ухудшение психологического состояния из-за работы с “шокирующим контентом”. Многие из них подали на корпорацию в суд и компания решила выплатить им компенсацию.

Как передает издание The Verge, Facebook решил выплатить 52 миллиона долларов компенсации, чтобы не доводить это дело до суда. Также в компании планируют тщательнее отбирать претендентов на вакансии модераторов, которые имеют дело со сложным контентом.

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Жалобы модераторов

Работники, занимающиеся модерированием контента в соцсети Facebook, часто сталкиваются с фото и видео, на котором изображены сцены насилия и жестокости. Такой контент компания блокирует. Работники утверждают, что некоторый контент просто шокирует и негативно сказывается на их психическом здоровье.

В связи с этим они подали групповой иск в 2018 году. Бывший модератор Facebook Селена Скола рассказала, что после нескольких месяцев работы с таким контентом у нее возникло посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР).

Корпорацию Facebook обвиняли в том, что она не смогла создать для сотрудников безопасность на рабочем месте.

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