Facebook купил сервис анимаций Giphy: чего ждать пользователям и сколько стоило соглашение

Компания Facebook приобрела сервис анимированных изображений Giphy. Сделка обошлась соцсети в 400 миллионов долларов. Facebook намерена интегрировать большую библиотеку Giphy с Instagram и другими приложениями компании.

Как сообщает The Verge, фейсбук уже несколько лет использует API Giphy для поиска анимаций в приложениях инстаграма, мессенджера и в основном приложении Facebook.

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Более половины трафика в Giphy приходится именно на соцсеть и другие сервисы Facebook.

Чего ждать пользователям

Известно, что бренд Giphy обещают оставить, а для пользователей сервиса пока ничего не изменится. Разработчики и партнеры Giphy сохранят доступ к его API.

Многие пользователи хорошо знают и любят GIPHY. На самом деле, большая половины трафика площадки приходит из семейства приложений Facebook, в том числе Instagram. Объединив эти две платформы, мы поможем людям упростить поиск анимированных изображений и стикеров для Stories и Direct,

– отметили в GIPHY.

Что такое Giphy?Это один из крупнейших сайтов с анимационными изображениями. Он позволяет создавать, делиться и комбинировать изображения в формате GIF. API Giphy используют для поиска анимаций не только Facebook, Instagram и WhatsApp, но и другие приложения и сервисы.



Платформа анимированных изображений GIPHY была создана в 2013 году в Нью-Йорке. С тех пор компания привлекла около 150 миллионов долларов в виде венчурных инвестиций, а недавно ее оценили в 600 миллионов олларов.

Изменения для компании

В дальнейшем Giphy будет существовать как часть команды Instagram, что должно облегчить отправку анимаций и стикеров в "Истории" и личные сообщения.

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