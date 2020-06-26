Компания Rakuten Viber заявила о прекращении любых деловых контактов с корпорацией Facebook. Соцсеть обвиняют в использовании частной информации, а также в распространении риторики ненависти.

Как заявили в Rakuten Viber, они также решили удалить расширение Facebook Connect, Facebook SDK и GIPHY со своей платформы и прекращают расходы на рекламу в социальной сети.

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В чем причина

Таким образом мессенджер приобщается к движению бойкота #StopHateForProfit.

Facebook перешла границу со случаями нарушений защиты персональных данных и невозможностью предотвратить распространение ненавистной риторики,

– говорят в компании.

На фоне протестов в США рекламодателей призывают остановить расходы на рекламу в Facebook из-за неспособности компании защитить пользователей от "ненавистной риторики".

При этом Viber еще вспомнил об утечке данных, в частности, о скандале с Cambridge Analytica (политическая консалтинговая фирма незаконно собрала данные почти 87 миллионов пользователей Facebook).

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Ранее о разрыве бизнес-отношений заявил крупнейший американский мобильный оператор Verizon. Там тоже заявили, что не готовы смириться с тем, как Facebook закрывает глаза на распространение фейков и дезинформации.

Кроме того, от рекламы в соцсети уже отказались сеть продажи одежды Eddie Bauer, производитель мороженого Ben & Jerry (Unilever), кинопрокатная компания Magnolia Pictures, ритейлер The North Face, приложение Talkspace, рекрутинговая компания Upwork, компания Mozilla и другие.