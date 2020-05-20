Facebook Shops: торговая площадка появится непосредственно в соцсети

Сервис Shops – новый инструмент электронной коммерции от корпорации Facebook. Благодаря новому сервису бизнес сможет открывать бесплатные виртуальные витрины непосредственно в соцсетях Facebook и Instagram.

Как заявил CEO корпорации Facebook Марк Цукерберг, расширение электронной торговли должно способствовать восстановлению экономики, пострадавшей из-за коронавируса.

Важно Google выпустила крупное обновление браузера Chrome: новые функции

Детальнее про Facebook Shops

Как рассказал Цукерберг, если предприниматель не может открыть или поддерживать работу физического магазина или ресторана, он сможет наладить работу онлайн: принимать и оформлять заказ можно будет непосредственно в соцсетях.

Магазины Shops можно найти на бизнес-страницах Facebook и соответствующих профилях Instagram. Также вскоре они появятся и в Stories. Магазины можно будет поставить на рекламу.



Facebook Shops сначала запустят в США / theverge.com

Предприниматель будет сам выбирать – покупатели будут оформлять заказ в соцсетях, или же клиентов будет переадресовывать на сайт для завершения транзакции.

К теме Messenger Rooms: Facebook запустил конкурента Zoom

Также в планах Facebook создать возможность для пользователей просматривать каталоги магазинов и и покупать прямо в окне чата.

Цена та дата запуска

Создавать магазины в Shops можно бесплатно. И в корпорации надеются, что предприниматели будут рекламировать свои магазины, таким образом компания планирует монетизировать новый сервис.

Магазины Shops сначала появятся в США, и будут доступны только в Facebook. Уже летом услугу должны запустить и в Instagram. Дату международного запуска пока не называют.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно