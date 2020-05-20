24 Канал Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more

Facebook Shops: торговая площадка появится непосредственно в соцсети

- Читати новину українською
Що відомо про Facebook Shops
Что известно о Facebook Shops / itc.ua

Сервис Shops – новый инструмент электронной коммерции от корпорации Facebook. Благодаря новому сервису бизнес сможет открывать бесплатные виртуальные витрины непосредственно в соцсетях Facebook и Instagram.

Как заявил CEO корпорации Facebook Марк Цукерберг, расширение электронной торговли должно способствовать восстановлению экономики, пострадавшей из-за коронавируса.

Важно Google выпустила крупное обновление браузера Chrome: новые функции

Детальнее про Facebook Shops

Как рассказал Цукерберг, если предприниматель не может открыть или поддерживать работу физического магазина или ресторана, он сможет наладить работу онлайн: принимать и оформлять заказ можно будет непосредственно в соцсетях.

Магазины Shops можно найти на бизнес-страницах Facebook и соответствующих профилях Instagram. Также вскоре они появятся и в Stories. Магазины можно будет поставить на рекламу.

Facebook Shops
Facebook Shops сначала запустят в США / theverge.com

Предприниматель будет сам выбирать – покупатели будут оформлять заказ в соцсетях, или же клиентов будет переадресовывать на сайт для завершения транзакции.

К теме Messenger Rooms: Facebook запустил конкурента Zoom

Также в планах Facebook создать возможность для пользователей просматривать каталоги магазинов и и покупать прямо в окне чата.

Цена та дата запуска

Создавать магазины в Shops можно бесплатно. И в корпорации надеются, что предприниматели будут рекламировать свои магазины, таким образом компания планирует монетизировать новый сервис.

Магазины Shops сначала появятся в США, и будут доступны только в Facebook. Уже летом услугу должны запустить и в Instagram. Дату международного запуска пока не называют.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Автор: Ирина Полицкая
Теги: Марк Цукерберг Новости Техно Интернет Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
Обзор OPPO Find X2: уникальные особенности премиального смартфона
19 мая , 21:36 Обзор OPPO Find X2: уникальные особенности премиального смартфона
Анастасія Можаровська
Vivo V17: стильный смартфон, который гарантирует до двух дней полноценной работы
15 мая , 21:00 Vivo V17: стильный смартфон, который гарантирует до двух дней полноценной работы
Ірина Полицька
Zoom – как работает и где скачать приложение для видеоконференций
13 мая , 18:07 Zoom – как работает и где скачать приложение для видеоконференций
Михайло Года