Facebook будет платить за участие в опросах

Компания Facebook запускает новое приложение Viewpoints. По заявлению разработчиков, оно направлено на исследование рынка и будет вознаграждать пользователей за участие в опросах.

Что известно о новом приложении

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Viewpoints будет вознаграждать пользователей, которые участвуют в опросах, а также в различных исследованиях и выполняют несложные задачи, сообщает "Популярная механика".

В компании заявляют, что полученные данные будут использоваться для улучшения Facebook, Instagram, WhatsApp, Portal и Oculus.

Естественно, что участие в опросах приложения Viewpoints является добровольным и отказаться от него можно в любой момент. Прежде, чем начать опрос или дать задание, приложение сообщит о том, какая информация ему нужна, а также каков размер вознаграждения.

Расчет с пользователями будет вестись в баллах. При наборе определенного количества, эти баллы будут переводиться в реальные деньги, которые будут отправляться на счета PayPal.

Первый опрос в приложении

Первый опрос Viewpoints коснется уровня благополучия пользователей Facebook. В ходе него будет изучено влияние соцсети на благосостояние людей.

Менеджер по продуктам Facebook Эрез Нави рассказала, что информация, собранная в ходе этого опроса, поможет компании создать продукты, способные "ограничить негативное влияние социальных сетей и повысить выгоду от их использования".

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В компании сообщили, что приложение Viewpoints запросит у участников такую личную информацию:

имя

адрес электронной почты

страна проживания

дата рождения

пол

также исследователям будет интересно расположение респондентов.

Конфиденциальность

При этом Facebook обещает конфиденциальность.

Мы не будем продавать информацию из программы третьим лицам. Мы также не будем публично делиться вашей активностью в Viewpoints на Facebook или в других учетных записях, на которые вы ссылаетесь, без вашего разрешения,

– заверили в компании.

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