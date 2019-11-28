Facebook будет платить за участие в опросах
Компания Facebook запускает новое приложение Viewpoints. По заявлению разработчиков, оно направлено на исследование рынка и будет вознаграждать пользователей за участие в опросах.
Что известно о новом приложении
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Viewpoints будет вознаграждать пользователей, которые участвуют в опросах, а также в различных исследованиях и выполняют несложные задачи, сообщает "Популярная механика".
В компании заявляют, что полученные данные будут использоваться для улучшения Facebook, Instagram, WhatsApp, Portal и Oculus.
Естественно, что участие в опросах приложения Viewpoints является добровольным и отказаться от него можно в любой момент. Прежде, чем начать опрос или дать задание, приложение сообщит о том, какая информация ему нужна, а также каков размер вознаграждения.
Расчет с пользователями будет вестись в баллах. При наборе определенного количества, эти баллы будут переводиться в реальные деньги, которые будут отправляться на счета PayPal.
Первый опрос в приложении
Первый опрос Viewpoints коснется уровня благополучия пользователей Facebook. В ходе него будет изучено влияние соцсети на благосостояние людей.
Менеджер по продуктам Facebook Эрез Нави рассказала, что информация, собранная в ходе этого опроса, поможет компании создать продукты, способные "ограничить негативное влияние социальных сетей и повысить выгоду от их использования".
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В компании сообщили, что приложение Viewpoints запросит у участников такую личную информацию:
- имя
- адрес электронной почты
- страна проживания
- дата рождения
- пол
- также исследователям будет интересно расположение респондентов.
Конфиденциальность
При этом Facebook обещает конфиденциальность.
Мы не будем продавать информацию из программы третьим лицам. Мы также не будем публично делиться вашей активностью в Viewpoints на Facebook или в других учетных записях, на которые вы ссылаетесь, без вашего разрешения,
– заверили в компании.
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