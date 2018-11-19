Facebook будет помогать найти работу

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Facebook будет помогать найти работу
Facebook будет помогать найти работу / unsplash

В социальной сети Facebook вскоре может появиться образовательная платформа под названием Learn with Facebook. Она поможет строить карьеру с помощью курсов, обучающих профессиональных навыков и особенностей трудоустройства.

Об этом сообщает Inspired.

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Новая образовательная платформа предлагает бесплатные курсы по основам маркетинга, маркетинга в соцсетях. Кроме того, пользователь сможет получить уроки, которые помогут написать резюме, подготовиться к интервью и улучшить навыки работы в команде.

Learn with Facebook

Facebook запускает новую платформу для поиска работы

Также Facebook расширил функции вакансий, и теперь бизнесы могут их публиковать в группах.

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Теги: Техно Интернет Соцсети Facebook
Источник: Техно
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