Facebook будет помогать найти работу

В социальной сети Facebook вскоре может появиться образовательная платформа под названием Learn with Facebook. Она поможет строить карьеру с помощью курсов, обучающих профессиональных навыков и особенностей трудоустройства.

Об этом сообщает Inspired.

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Новая образовательная платформа предлагает бесплатные курсы по основам маркетинга, маркетинга в соцсетях. Кроме того, пользователь сможет получить уроки, которые помогут написать резюме, подготовиться к интервью и улучшить навыки работы в команде.

Facebook запускает новую платформу для поиска работы

Также Facebook расширил функции вакансий, и теперь бизнесы могут их публиковать в группах.

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