Facebook будет собирать геоданные пользователей: для чего это будут делать и кому передавать

Представители социальной сети Facebook в корпоративном блоге написали, что сервис в рамках специальной исследовательской программы научного центра Delphi Университета Карнеги-Меллона будет собирать геоданные о перемещении пользователей на территории США. Вся информация будет собираться только с разрешения самих пользователей.

Для чего будут собирать информацию

Важно Девайсы, которые помогут следить за здоровьем во время пандемии COVID-19

Далее эта информация в обезличенном виде будет в оперативном режиме передаваться уполномоченным специалистам органов здравоохранения и представителям федеральной и местной власти для борьбы с распространением эпидемии коронавируса.

Facebook заявил, что передаваемые данные по этому проекту будут содержать только общую информацию о передвижении пользователей на уровне города или округа, никакой конфиденциальной информации об отдельных пользователях в ней содержаться не будет.

Что будет анализировать группа ученых

Исследователи программы Delphi из университета Карнеги-Меллон будут анализировать данные от Facebook и получать из них информацию:

по совместному размещению группы пользователей, включая расчет вероятности того, как и когда люди в одном жилом районе вступают в реальный коммуникационный контакт друг с другом;

о глобальных изменениях размещения пользователей на региональном уровне – где остаются больше пользователей дома со временем, так как могут работать удаленно, а также какие новые места и другие локации начали посещать в последнее время;

об индексе социальной привязанности пользователей между районами страны, чтобы лучше прогнозировать дальнейшую вероятность распространения коронавируса.

Официальные власти и представители здравоохранения считают, что наши данные смогут помочь им определить, как лучше распределять медицинские ресурсы для оказания экстренного лечения, например, куда нужно отправить аппараты ИВЛ, так как в этом районе планируется усиление карантина, а в каких округах становится безопасно и пользователи могут вернуться к своей обычной работе в офисе,

– написал Марк Цукерберг на своей личной странице в Facebook.

"На этой неделе мы начинаем внедрение проекта в США, и если результаты будут многообещающими, то в ближайшие дни мы будем распространять его по всему миру", – добавил Цукерберг.

Что делает Facebook для борьбы с пандемией

Ранее, 2 апреля 2020 года, Facebook в ответ на повышенный спрос у пользователей в текущей ситуации на необходимость удаленного общения выпустил отдельную десктопную версию программы Messenger для PC на macOS и Windows, в которой возможно делать бесплатные групповые видеозвонки и пользоваться чатами с друзьями, получать уведомления о новых сообщениях.

17 марта 2020 года Facebook объявила своим сотрудникам, что компания выделит по 1 тысяче долларов в качестве компенсации для борьбы с возможными последствиями эпидемии коронавируса каждому сотруднику. Таким образом, Facebook пытается дополнительно поддержать и мотивировать своих сотрудников, основная часть которых сейчас работает удаленно.

К тем Количество кибератак на NASA резко возросло из-за коронавируса

16 марта 2020 года Facebook совместно с Microsoft, Google, LinkedIn, Reddit, Twitter и YouTube опубликовал совместное заявление о текущей и сложной информационной ситуации с распространением коронавируса (COVID-19), согласно которому крупнейшие мировые IT-компании призвали другие компании во всем мире последовать их примеру, координировать свои действия при распространении достоверных сведений о COVID-19 и использовать только проверенную и достоверную информацию по этой теме, особенно что касается данных из области здравоохранения.

Что важно знать про коронавирус в Украине и мире

Этот вирус зафиксировали в Китае в конце 2019 года. Однако, впоследствии вирус распространился практически по всему миру. Наиболее опасной среди европейских стран стала Испания. Там болезнь обнаружили у 146 690 человек, а умерло от нее 14 555 больных. На территории Украины уже зафиксировали 1 668 лабораторно подтвержденных случаев заражения опасным вирусом, 52 из них оказались летальными, еще 35 людям удалось вылечиться от болезни.



Как не подхватить коронавирус / Инфографика 24 канала

COVID-19 стал седьмым вирусом такого типа, которым может заразиться человек. По последним данным, от вируса умерли 82 992 человека, в общем заболели 1 441 128 человек (данные по состоянию на день 8 апреля 2020 года). К слову, есть и хорошие новости: уже 307 819 человек выздоровели от коронавируса.

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