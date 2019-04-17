Facebook готовит кардинальные изменения своего приложения

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Facebook готовит изменения в приложении
Facebook готовит изменения в приложении / unsplash.com

Социальная сеть Facebook готовит редизайн своего мобильного приложения. Разработчики хотят объединить новостную ленту и "истории".

Как пишет издание The Verge, на данный момент Facebook тестирует интерфейс с горизонтальной лентой новостей.

Этот новый интерфейс обнаружил исследователь приложений Джейн Манчун Вонг. Он нашел интерфейс в Android версии приложения Facebook.

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Сейчас Facebook Stories и лента новостей размещены рядом, но различны интерфейсы в основном приложении Facebook. Вы можете прокрутить вниз, чтобы увидеть ленту новостей или коснуться одной из карт в верхней части программы, чтобы начать прокручивать истории.

При этом в обновленном интерфейсе Stories и News Feed отражаются как часть одного интерфейса.

Когда увидим обновления. В компании Facebook подтвердили, что тестируют прототип нового интерфейса. Однако, разработка пока находится в режиме внутреннего тестирования. Продукт еще не готов для тестирования пользователями, так как инженерам еще предстоит провести ряд дополнительных исследований. Поэтому очевидно, что в ближайшее время обновления не будет.

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Теги: Новости Техно Техно Интернет Приложения Facebook
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