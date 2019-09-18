Facebook готовит очки, которые должны заменить смартфон

Корпорация Facebook работает над созданием умных очков. Гаджет будет настолько умный и многофункциональный, что сможет заменить смартфон.

Как пишет CNBC, разработка получила кодовое название Orion. Над ним работает специальное подразделение Facebook Reality Labs.

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Что известно? Разработчики работают над тем, чтобы очки стали заменой смартфона – с их помощью пользователи смогут принимать звонки, получать информацию на небольшом дисплее и проводить прямые трансляции в соцсетях и тому подобное.

По слухам, Facebook работает над этим проектом последние несколько лет. Процесс затянулся из-за ряда проблем. Так, одна из сложностей заключается в том, чтобы уменьшить размеры девайса, чтобы он был комфортен для потребителей.

Корпорация даже привлекла к сотрудничеству итальянскую компанию Luxottica, которая специализируется на разработке и дизайнерских очков.

Facebook рассчитывает закончить работу над устройством в промежутке 2023 – 2025 годов. Тогда же состоится его презентация.

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