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Hobbi в Facebook: соцсеть запускает экспериментальную платформу

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Hobbi в Facebook / Скриншот

Компания Facebook запустила экспериментальную платформу Hobbi. Она рассчитана на людей, у которых есть хобби и которые хотят его фиксировать и организовывать свой творческий процесс. Сейчас она работает в тестовом режиме. Как говорят журналисты, продукт можно протестировать в Колумбии, Бельгии, Испании и Украины.

Над запуском Hobbi работает команда по разработке экспериментальных продуктов New Product Experimentation team, передает издание The Verge.

Как загрузить Hobbi

Сейчас приложение можно испытать только на устройствах iOS. Оно должно быть доступено и в Украине. Однако, по состоянию на 18 февраля, в нашем регионе его загрузить нельзя. Возможно, сервис заработает чуть позже.

Ни вебсайта, ни версии для устройств на Android платформа не имеет.

Hobbi у Facebook

Hobbi пока нельзя загрузить в Украине

Цель

Hobbi должен стать своеобразной альтернативной Pinterest. Программа от Facebook позволяет загружать фото проектов и организовывать их в свои коллекции.

Кроме того, пользователи могут отправлять друзьям за пределами сервиса видеоролики, которые можно добавлять к уже завершенным проектам.

Hobbi у Facebook

Hobbi напоминает Pinterest

Реакция Pinterest

На инициативу Facebook уже отреагировали в Pinterest. Там сообщают, что не встревожены запуском Hobbi, ведь этой платформе "не хватает фишек, которые помогали бы пользователям в поисках вдохновения".

"Hobbi на первый взгляд кажется приложением для сохранения фотографий, которому не хватает возможностей исследования, поиска и рекомендаций, которые есть в Pinterest", – рассказал представитель Pinterest.

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Теги: Новости Техно Техно Интернет Facebook
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