Facebook и Google могут потерять 44 миллиарда долларов рекламной выручки из-за коронавируса

Несмотря на уменьшение доходов от рекламы, Google и Facebook, по-прежнему будут приносить огромную прибыль. Впрочем, следствием пандемии коронавируса станет падение выручки обоих гигантов примерно на 44 миллиарда долларов.

По прогнозам Cowen & Co, рассказывает Variety, в 2020 году общий доход Google должен составить около 127,5 миллиарда долларов, что на 28,6 миллиарда меньше предыдущей оценки аналитиков. Facebook, в свою очередь, заработает на рекламе около 67,8 миллиардов долларов, что на 15,7 миллиардов ниже, чем ожидалось ранее.

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Также отмечается, что доходы от рекламного бизнеса Facebook возобновятся в 2021 году увеличившись на 23% по годовым подсчетом до 83 миллиардов долларов.

Потери других интернет компаний

Ожидается, что другие интернет-компании, которые полагаются на доходы от рекламы, также пострадают от пандемии Covid-19. По прогнозам Cowen & Co, выручка Twitter сократится на 18%, а продажи рекламы компанией Snap (владеет Snapchat) составят 1,66 миллиарда, что на 30% ниже первоначальных ожиданий. По сравнению с другими крупными платформами рекламный бизнес Amazon менее подвержен кризисным явлениям.

Согласно отчету, в основном туристические, розничные и автомобильные организации сокращают рекламные расходы в США в 2020 году.

Ранее Facebook сообщила об ослаблении рекламного бизнеса в странах, где вводятся кардинальные меры по борьбе с пандемией.

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