20 ноября 2018 года, около 15:00 по Киеву, в двух популярных соцсетях – Facebook и Instagram – случился сбой в работе. Сервисы проблемно обработают по всему миру.

Facebook либо полностью не работает, либо не может загрузить часть элементов. Это касается веб-версии. Мобильный Facebook работает без изменений.



Сбой в работе Facebook

Как свидетельствует сайт Downdetector, сбой затронул пользователей из Европы и Восточного побережья США. Также неполадки наблюдаются в Южной Америке. Частично проблемы возникли и на юге Украины.

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Проблемы наблюдаются и в работе Instagram. Пользователи не могут обновить ленту или отправить сообщение.

Сейчас представители Facebook, которым принадлежит в том числе Instagram, пока не комментируют ситуацию.

Сбой в работе Instagram

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