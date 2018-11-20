В Facebook и Instagram случился массовый сбой

226 Читати новину українською
Сбой в работе Facebook и Instagram, 20 ноября 2018 года
Сбой в работе Facebook и Instagram, 20 ноября 2018 года / chapintv.com

20 ноября 2018 года, около 15:00 по Киеву, в двух популярных соцсетях – Facebook и Instagram – случился сбой в работе. Сервисы проблемно обработают по всему миру.

Facebook либо полностью не работает, либо не может загрузить часть элементов. Это касается веб-версии. Мобильный Facebook работает без изменений.

Збій в роботі Facebook
Сбой в работе Facebook

Как свидетельствует сайт Downdetector, сбой затронул пользователей из Европы и Восточного побережья США. Также неполадки наблюдаются в Южной Америке. Частично проблемы возникли и на юге Украины.

Читайте также: Где в Украине активнее всего пользуются интернетом – инфографика

Проблемы наблюдаются и в работе Instagram. Пользователи не могут обновить ленту или отправить сообщение.

Сейчас представители Facebook, которым принадлежит в том числе Instagram, пока не комментируют ситуацию.

Збій у роботі Instagram

Сбой в работе Instagram

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно

Теги: Техно Facebook Instagram Интернет
Источник: Техно
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Где в Украине активнее всего пользуются интернетом – инфографика
сегодня 09:03 Где в Украине активнее всего пользуются интернетом – инфографика
206
Черная пятница в интернет-магазинах: где искать скидки
19 ноября 21:09 Черная пятница в интернет-магазинах: где искать скидки
2222
Люди с высоким доходом редко пользуются интернетом – интересное исследование
19 ноября 16:02 Люди с высоким доходом редко пользуются интернетом – интересное исследование
179
Годовщина полета Каденюка в космос: цитаты украинца о Вселенной, которые вдохновляют
19 ноября 13:02 Годовщина полета Каденюка в космос: цитаты украинца о Вселенной, которые вдохновляют
Юліана Вінтюк 3048
Лучшие смартфоны Sony – рейтинг Техно 24
18 ноября 20:02 Лучшие смартфоны Sony – рейтинг Техно 24
Анастасія Можаровська 649
Будто появились из будущего: смартфоны, которые выглядят революционно
17 ноября 20:03 Будто появились из будущего: смартфоны, которые выглядят революционно
Ірина Полицька 1514
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук