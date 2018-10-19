Facebook ищет менеджера по публичной политике в Украине: описание вакансии

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Facebook ищет менеджера по публичной политике в Украине
Facebook ищет менеджера по публичной политике в Украине / Фото из открытых источников

Корпорация Facebook сообщила об открытии вакансии менеджера по публичной политике в Украине. Правда, работать надо будет в Варшаве.

Информация о вакансии уже размещена на сайте социальной сети, пишет inspired.com.ua.

В корпорации ищут человека, хорошо разбирающегося в политической ситуации в Украине.

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Мы ищем отличного коммуникатора, который может совмещать пристрастие к таким интернет-сервисам как Facebook с глубокими знаниями политической и регуляторной динамики в Украине и, желательно, в регионе Восточной Европы,
– сказано в описании в вакансии.

Так, в обязанности менеджера будут входить разработка и реализация стратегии для достижения целей компании в государственной политике, мониторинг законодательства в Украине, который касается Facebook, репрезентация Facebook на встречах с представителями правительства, представление позиции Facebook в медиа и тому подобное.

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Теги: Техно Интернет Facebook
Источник: Техно
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