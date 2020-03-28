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Facebook начал борьбу с фейками в Украине: что известно

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Социальная сеть Facebook запустила программу борьбы с фейками в Украине. Проект поможет уменьшить и остановить распространение недостоверного контента, а также минимизировать количество людей, которые его увидят.

Организация "Вокс Украина" сообщила, что VoxCheck и StopFakingNews теперь могут маркировать фейковую информацию в соцсети, чтобы украинцы сразу видели, где "зрада и фейк".

Кстати Facebook и Google могут потерять 44 миллиарда долларов рекламной выручки из-за коронавируса

Что предусматривает программа

  • Facebook удаляет учетные записи и контент, которые нарушают стандарты сообщества и рекламную политику;
  • уменьшает распространение фейковых новостей и сенсационного ложного контента;
  • сообщает о фейках пользователям, предоставляя больше деталей и контекста о сообщении.

Как будет работать программа

VoxCheck будет проверять информацию в соцсети и обозначать ее как фейк или ложь. Потому она будет появляться в ленте новостей ниже.

Это поможет уменьшить, а в результате и остановить распространение недостоверного контента, а также минимизировать количество людей, которые его увидят.

"Кроме этого, уменьшается распространение фейков страницами или доменами, которые это делают регулярно. Следовательно – они теряют возможность монетизации контента и размещения рекламы", – объяснили в организации.

Что такое VoxUkraine и VoxCheck? VoxUkraine – независимая аналитическая платформа, основанная после Революции Достоинства в 2014 году группой квалифицированных экономистов и юристов из разных стран. Цель создания – повышать уровень экономической дискуссии в Украине, способствовать улучшению качества экономических решений для роста благосостояния украинцев. VoxCheck – независимый фактчек-проект VoxUkraine, который проверяет высказывания политиков на правдивость.

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Автор: Анастасия Зазуляк
Теги: Новости Украины Facebook Техно Интернет Новости политики
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