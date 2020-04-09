Facebook не блокирует рекламу с фейками про COVID-19

Facebook уже неоднократно заявлял, что активно борется с распространением фейковых постов о COVID-19 не только на основной площадке, но и в Instagram и WhatsApp. Однако издание Consumer Reports провело эксперимент, который подтвердил, что соцсеть пропускает рекламу, которая содержит дезинформацию относительно коронавируса.

Что говорят в компании о блокировании постов

Интересно Facebook запустил приложение для пар Tuned: что он умеет

В одном из недавних интервью NPR Ник Клегг – вице-президент Facebook по глобальным вопросам и коммуникациям – привел два примера того, какие посты не пропускает компания: любое сообщение, в котором людям рекомендуют пить отбеливатель, или призывы не соблюдать социального дистанцирования.

Как это работает на практике

Автор материала решил разместить оба заявления, выдвинутых Клеггом, плюс другую ложную или опасную информацию, в серии из семи платных объявлений. И Facebook пропустил их все. Рекламные объявления оставались запланированными для публикации больше недели, но так и не были замечены Facebook как ошибочные. Затем автор убрал их из очереди на публикацию.

Объявления настраивали в дневное время суток, используя учетную запись в Facebook под вымышленным именем и страницу вымышленной организации "Общество самосохранения".

Одно объявление утверждало, что люди в возрасте до 30 лет "безопасны" и должны ходить в университеты, на работу или на вечеринки, но не вспоминало коронавирус. Другое объявление же было более прямолинейным: "Коронавирус – это миф".

Facebook пропускает рекламу с фейками о COVID-19

В третьем сообщении людей поощряли игнорировать рекомендации по социальному дистанцированию, потому что они "не имеют никакого значения".

Одно из провокационных рекламных объявлений

И самая скандальная публикация призвала пользователей "оставаться здоровыми, потребляя малые дозы отбеливателя каждый день".



Позже рекламу удалили, а страницу заблокировали

Реакция Facebook

Уже после того, как Consumer Reports связался с Facebook, компания отключила аккаунт, который использовался для планирования рекламы. Facebook подтвердил, что все семь созданных объявлений нарушали правила, но не указал, какие именно правила были нарушены.

Несмотря на то, что мы удалили миллионы постов и коммерческих объявлений за нарушение нашей политики, связанной с COVID-19, мы постоянно работаем над совершенствованием наших систем защиты, чтобы предотвратить распространение вредной дезинформации, связанной с чрезвычайной ситуацией,

– заявил представитель Facebook Девон Кэрнс.

Как работает модерация рекламы в соцсети

Основная система показа рекламы в Facebook автоматизирована.

Модераторы-люди используются в основном для маркировки различных видов контента,

– подчеркнула компания, которая помогала готовить алгоритмы, принимающие решения о том, какие объявления могут публиковаться.

В чем проблема Facebook

Важно Коронавирус в Украине: чат-боты для диагностики и гаджеты для защиты

Одним из препятствий на пути к реализации рекламной политики Facebook является то, что компания сталкивается с кадровым кризисом. В прошлом месяце Facebook вывел из офиса множество работников, включая модераторов контента, которые, в основном, работают в подрядных компаниях.

Марк Цукерберг отметил, что многие из этих подрядчиков не могут продолжать выполнять свою обычную работу вне офиса, однако компания переводит некоторых штатных сотрудников на модерацию контента.

Представитель Facebook сообщил журналистам, что "несколько тысяч" рецензентов теперь могут работать из дома – гораздо меньше, чем те 15 тысяч человек, услугами которых пользовались до пандемии.

Другие новости, касающиеся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно