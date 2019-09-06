Facebook официально запустил свой сервис знакомств

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Facebook Dating официально заработал
Facebook Dating официально заработал / newsroom.fb.com

Социальная сеть Facebook официально запустила еще одну услугу – собственный сервис знакомств. Он получил название Facebook Dating. Сейчас функция запущена в США и 19 других странах.

Об этом говорится в официальном блоге соцсети. В Европе эта услуга станет доступной в начале 2020 года.

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Что еще известно. Этот сервис будет доступен для пользователей, которым уже исполнилось 18 лет. Пользователи будут иметь отдельный профиль. Подписавшись, пользователь получит предложения для пары, как и в любом другом приложении для знакомств. Дальше можно оставить комментарий и лайкнуть профиль.

В Facebook также отметили, что сервис не будет предлагать профили друзей. Хотя пользователи могут выбрать такую ​​опцию.

Facebook офіційно запустив свій сервіс знайомств

Сервис Facebook Dating

Компания планирует интегрировать в сервис знакомств истории Instagram и Facebook.

Сейчас сервисом смогут воспользоваться в США, Аргентине, Канаде, Бразилии, Мексике, Перу, Сингапуре, Вьетнаме и ряде других стран.

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