Facebook Pay: новая фирменная платежная система от Facebook

Корпорація Facebook запустила власну платіжну систему під назвою Facebook Pay. Це буде система онлайн-платежів для Facebook, Instagram, Messenger і WhatsApp.

Как сообщили в корпорации Facebook, пользователи уже пользуются сервисами для оплаты, поэтому в компании решили упростить эти процессы.

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"Люди уже делают платежи через наши программы, чтобы делать покупки, осуществлять пожертвования и отправлять деньги друг другу. Facebook Pay упростит эти транзакции, продолжая обеспечивать защиту платежей", – пишут в компании.

Платежную систему запускают уже на этой неделе. Сначала она будет доступна Facebook и Messenger и только для жителей США.

Но со временем корпорация планирует внедрить платежную систему и в других странах. Facebook Pay поддерживает карты большинства платежных систем и платежи через PayPal.

Кстати, в корпорации отметили, что платежная система не связана с криптовалюта Libra, над созданием которой тоже работают в Facebook.

Что такое Libra?Это криптовалюта, которую Facebook анонсировал в июне этого года. Официально ее должны запустить в 2020 году. Корпорация уже заключила партнерское соглашение с 28 крупными компаниями, так или иначе связанными с электронными платежами, в частности с MasterCard и Uber.



Правда, эксперты уже критикуют эту криптовалюту, потому сомневаются в ее надежности, вспоминая об утечке данных пользователей Facebook.

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