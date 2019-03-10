Facebook подал в суд на двух украинцев, которые "сломали" 63 тысячи аккаунтов в соцсети

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Иллюстративное фото
Иллюстративное фото / Фото из открытых источников

Facebook будет судиться с украинцами за нарушение законов США по борьбе со взломом, мошенничество, а также нарушения условий обслуживания соцсети.

Граждане Украины Андрей Горбачев и Глеб Случевский связаны с компанией Web Sun Group, сообщили в The Daily Beast.

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По данным AIN, Web Sun Group – аутсорсинговая IT-компания, офис которой располагается в Киеве и в которой работает до 200 специалистов.

В иске говорится о том, что с 2016 по 2018 годы Горбачев и Случевский "сломали" примерно 63 тысяч аккаунтов пользователей соцсети и нанесли Facebook убытков на сумму более 75 тысяч долларов.


В Facebook требуют возмещения убытков

Представители Facebook в своем заявлении отметили, что украинцы прежде всего ориентировались на русскоязычный сегмент пользователей. В своей деятельности они использовали онлайн-викторины и тесты: Supertest, FQuiz, Megates, Pechenka и другие.

Чтобы пройти эти "тесты" пользователи устанавливали специальное расширение, которое впоследствии давало возможность получить данные их профилей и списки друзей. После этого в их ленте новостей появлялась несанкционированная реклама от хакеров.

Отметим, накаунне Марк Цукенберг также заявил, что Facebook не сохраняет данные пользователей в странах которые нарушают права человека.

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Теги: Новости Украины Интернет Сеть Facebook хакеры Техно
Источник: 24 Канал
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