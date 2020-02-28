Facebook подала иск на аналитическую фирму за сбор данных пользователей

Компания Facebook подала иск в суд на маркетинговую аналитическую компанию OneAudience. Последнюю обвиняют в том, что она заплатила сторонним разработчикам, чтобы те предавали данные пользователей, которые использовали функцию "Авторизоваться с Facebook".

Что произошло

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По данным Vox, Facebook в четверг, 27 февраля, подала федеральный иск в Калифорнии против маркетинговой компании OneAudience. Согласно иску, сторонние разработчики передавали личные данные пользователей, которые выбрали на сайте функцию "Авторизоваться с Facebook", без их ведома.

По словам Facebook, OneAudience собирает данные пользователей, чтобы установить в своих приложениях вредный комплект для разработки программного обеспечения (SDK).

Что такое SDK (Software development kit)?

Это комплект для разработки программного обеспечения, который помогает разработчикам создавать приложения для конкретных платформ. Однако SDK также могут содержать инструменты, которые не нужны, например трекеры, которые посылают информацию об устройстве и использовании приложения назад производителю SDK, которую он может затем использовать для нацеливания рекламы на пользователей.

Что не так с комплектом OneAudience

SDK OneAudience, как утверждает Facebook, неправильно собирал данные пользователей Facebook, которые решили войти в определенные приложения, используя данные учетных записей Facebook.

Согласно иску, OneAudience также платила разработчикам для сбора информации пользователей Google и Twitter, когда они входили в одно из скомпрометированных приложений, используя информацию учетной записи Google или Twitter.

Чем опасна авторизация через соцсети

В иске также указаны возможные недостатки конфиденциальности выбора использования учетных данных Facebook (Twitter или Google) для входа в новые учетные записи вместо создания уникального имени пользователя и пароля. Как уверяет компания, таким образом регистрация не гарантирует вам конфиденциальности, ведь может использовать данные из вашего профиля, к которым вы бы не хотели предоставлять доступ.

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