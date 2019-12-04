Facebook предложила средство для переноса фотографий в Google Photos

В 2018 году компания Facebook объявила об участии в проекте Data Transfer Project. Этот совместный проект таких гигантов как Apple, Google, Microsoft и Twitter, призванный обеспечить пользователям безопасное и легкое перемещение данных между этими сервисами.

По словам Facebook, инструмент будет работать также с другими сервисами.

Интересно: Facebook впервые обозначил пост как ложную информацию

В начале этой недели компания Facebook сообщила о выпуске инструмента с открытым исходным кодом, который позволяет переместить все ваши фотографии из Facebook в Google Photos.



Facebook представил инструмент переноса файлов в Google Photos

На данный момент он доступен лишь некоторым пользователям, но после тестирования им смогут пользоваться все пользователи указанных сервисов. Предполагается, что это произойдет в начале 2020 года.

Предоставленный Facebook инструментарий объединит несколько онлайн-сервисов

По словам Facebook, инструмент будет работать и с другими сервисами. Вероятно, имеются в виду Apple iCloud и Microsoft OneDrive.

Больше новостей, касающихся событий из мира технологий, гаджетов, искусственного интеллекта, а также космоса читайте в разделе Техно