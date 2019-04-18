Facebook разрабатывает собственный голосовой помощник

Facebook планирует создать серьезную конкуренцию Google, Apple и Amazon. Компания Марка Цукерберга работает над созданием собственного голосового помощника, который, вероятно, встроят непосредственно в социальную сеть Facebook.

Где будут применять голосовой помощник. Как сообщает CNBC, работа над голосовым помощником Facebook началась в 2018 году. Разработкой занимается подразделение по инновационным проектам и оборудованию Facebook, которое отвечает за VR-шлемы.

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Отметим, создание голосового помощника позволит Facebook конкурировать с Google (Assistant), Apple (Siri) и Amazon (ассистент Alexa). Компания Марка Цукерберга сможет использовать новую голосовую функцию в своих умных устройствах, к примеру шлемах Oculus.

Другие попытки. Однако это уже не первая попытка Facebook запустить голосовой помощник. В 2015 году запустил помощника Al для своего приложения Messenger. Предполагалось, что он должен помочь пользователям в принятии "разумных решений". Al не пользовался спросом среди пользователей соцсети и компания отказалась от него в прошлом году.

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