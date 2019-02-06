Facebook разрешил удалять отправленные сообщения в Messenger

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В Facebook добавили новую функцию
В Facebook добавили новую функцию / Фото из открытых источников

Соцсеть Facebook разрешила своим пользователям удалять отправленные сообщения. Однако чтобы успеть это сделать у вас есть только 10 минут после отправки сообщения. Новая функция уже доступна в мессенджере.

Об этом сообщило издание The Verge.

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Чтобы удалить сообщение, нужно дважды коснуться на него и выбрать из контекстного меню одну из опций: удалить для всех участников беседы (Remove for Everyone) или скрыть только от себя самого (Remove for You). При выборе первого варианта на месте сообщение появится надпись, что оно было удалено пользователем.

Facebook пообещала добавить возможность удаления уже отправленных сообщений в апреле 2018 года. Сделано это было после того, как СМИ заметили, что компания удаляет переписку с пользователями ее основателя Марка Цукерберга. Администрация Facebook объяснила поступок требованиями корпоративной безопасности: такие меры были приняты после взлома внутренней сети киностудии Sony Pictures в 2014 году.

Facebook, Messenger
Как удалить отправленное сообщение

Новая функция доступна в Facebook Messenger начиная с сегодняшнего дня. Удалять сообщения можно в последних версиях мессенджера для iOS и Android.

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Теги: Facebook Интернет Техно
Источник: 24 Канал
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