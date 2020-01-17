Facebook решила пока не размещать рекламу в WhatsApp

Компания Facebook отказалась от планов размещения рекламы в популярном мессенджере WhatsApp. В офисе соцсети даже распустили команду, которая занималась интеграцией рекламы в мессенджер, а результаты ее работы были удалены из кода WhatsApp.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собственные источники знакомые с ситуацией. В то же время представитель WhatsApp отказалась предоставлять комментарий изданию.

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Как Facebook планировали зарабатывать на WhatsApp

Компания заплатила за WhatsApp 22 миллиарда в 2014 году, но сделка до сих пор не принесла обещанных дивидендов, несмотря на то, что сервис используют более чем 1,5 миллиарда людей во всем мире.

В 2018 году компания представила планы том, как она собирается больше зарабатывать на мессенджере. Среди прочего, там говорилось о продаже рекламы. Крис Дениелc, который возглавлял WhatsApp в то время, называл рекламу "основным способом монетизации" для компании.

Разногласия с руководством Facebook по поводу монетизации WhatsApp стали одной из причин, заставивших основателей мессенджера Яна Кума и Брайана Эктона покинуть компанию более полутора лет назад. Эктон и Кум с самого начали планировали создать простой и защищенный сервис без рекламы. Facebook же зарабатывает на рекламе, используя для ее продажи данные пользователей.

Реклама в мессенджере WhatsApp должна быть основным источником дохода с мессенджера для Facebook.

Хотя планы размещения рекламных объявлений в чатах отложены, в какой-то момент в будущем все же может появиться реклама в WhatsApp Status – функции, которая позволяет публиковать исчезающие фото и видео по аналогии с Instagram Stories, Snapchat и другими, отмечают собеседники WSJ.

В ближайшее же время Facebook планирует сосредоточиться на создании функций для бизнес-пользователей, с которых она сможет получать доход.

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