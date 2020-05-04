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Facebook согласился уплачивать НДС в Украине

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Facebook готов платить налоги в Украине
Facebook готов платить налоги в Украине / unsplash.com

Корпорация Facebook согласились платить в Украине налог на добавленную стоимость. Компания готова платить НДС по тем услугам, которые предоставляет нашим пользователям.

Об этом рассказал глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев, передает biz.censor.net.ua.

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"Мы встречались с Facebook и Viber. Они готовы это делать (уплата НДС, – ред.). Facebook заявил, что он платит НДС в 20 юрисдикциях и он готов делать это здесь. У них есть готовые инструменты для этого", – сказал Гетманцев.

Чем это вызвано

Как известно, в изменениях в налоговый кодекс предлагают обязать международные ИТ-компании, которые работают в Украине, уплачивать налог на добавленную стоимость. Правда, сейчас Верховная Рада их еще не приняла.

Кстати, именно Гетманцев является автором законопроекта, который может обязать международные ИТ-компании платить налоги в Украине, даже если они не зарегистрированы у нас. Если этот законопроект примут, то услуги таких компаний как Google и Facebook могут подорожать на 20%.

Как пояснил Гетманцев, такой инструмент позволит государству приносить в бюджет миллиарды гривен.

"По нашим подсчетам, бюджет дополнительно получит только от рекламных услуг 3 миллиарда гривен в год. И этот рынок постоянно растет, потому что происходит переток от классической рекламы к электронной. А мы еще имеем фильмы, информацию, игры и т. д.", – пояснил эксперт.

Представитель от Украины в Facebook

Как известно корпорация Facebook не имеет своего представительства в Украине. Однако, в 2019 году компания открыла вакансию менеджера по публичной политике в Украине. На эту должность взяли известного эксперта по вопросам информационного пространства, спикера многих актуальных конференций по дезинформации Екатерину Крук. Она работает из польского офиса корпорации.

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Теги: Законодательство НДС Налоговый кодекс Налоги Новости Техно Facebook Техно IT-бизнес
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