В Facebook появились стикеры со "Звездными войнами": как выглядят

Уже через несколько дней поступит в прокат новая часть саги "Звездные войны". Поэтому компания Facebook запустила в Messenger новую тему, посвященную теме "Звездных войн".

Пользователи могут выбрать набор тематических стикеров, в частности, доступны персонажи: Рэй, BB-8, Финна, пришельцев, роботов и других межгалактических героев и тому подобное.

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Также можно попробовать специальные эффекты, которые дадут сделать прыжок на гиперскорости, пилотировать звездный истребитель X-wing или испытать световой меч.



Стикерпак в Messenger, посвященный "Звездным войнам"

В Украине премьера "Звездные войны: Скайуокер. Восхождение" запланирована на 19 декабря.

Что известно о "Звездных войнах"?Это культовая франшиза, которая рассказывает о различных конфликтах и войнах в "далекой-далекой галактике". Основная история сосредоточена на истории рода Скайуокеров – Энакина, его детей Люка и Леи и всех, кто с ними связан. Официальная дата создания проекта – 25 мая 1977 года. Девятый эпизод саги "Звездные войны", завершает сиквел-трилогию и всю сагу "Скайуокер".

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