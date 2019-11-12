Facebook тайно включает камеру смартфона, когда пользователь смотрит ленту новостей: видео

Похоже, социальная сеть Facebook снова попала в скандал. Это утверждают пользователи, которые заметили странное поведение приложения для iOS. Во время скроллинга ленты новостей на iPhone приложение включает фронтальную камеру.

Причем фронталку приложение включает тайно, без ведома пользователя.

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На это обратил внимание дизайнер Джошуа Мэддукс. Об этом он пожаловался на своей странице в социальной сети Twitter. Правда, Мэддукс предполагает, что это ошибка, а не секретная операция по слежке за пользователями.

Found a @facebook #security & #privacy issue. When the app is open it actively uses the camera. I found a bug in the app that lets you see the camera open behind your feed. Note that I had the camera pointed at the carpet. pic.twitter.com/B8b9oE1nbl — Joshua Maddux (@JoshuaMaddux) November 10, 2019

Также дизайнер добавил, что обнаружил такую же проблему на пяти iPhone с установленной версией операционной системы iOS 13.2.2. При этом на смартфонах, работающих на iOS 12, такой проблемы не было. Кроме того, не заметили проблему и на устройствах, работающих на iOS 13.1.3.

Правда, один из комментаторов с iPhone 7 Plus сумел показать проблему на iOS 12.4.1.

Как уберечься? Пока в компании никак не отреагировали на эту проблему. Поэтому когда ее исправят, пока неизвестно. Пользователям iPhone мы рекомендуем не давать согласие на доступ к камере при установке приложения Facebook.

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